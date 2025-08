Trump og FCC endrer medielandskapet

– President Trump er i ferd med å forandre medielandskapet i USA, uttalte lederen for Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr til CNBC nylig.

– Mediebransjen i dette landet trenger å rette opp kursen, la han til.

FCC er i utgangspunktet et uavhengig organ, men i praksis sterkt preget av politiske prioriteringer fra presidenten og det ledende partiet. FCC-leder Carr regnes som en alliert av Trump.

Godkjente sammenslåing

I forrige uke stemte det amerikanske medietilsynet for å godkjenne en sammenslåing verdt 8,4 milliarder dollar mellom CBS-eieren Paramount Global og Skydance Media.

Godkjenningen kom etter at Skydance hadde gått med på flere krav, som å sørge for at CBS' nyheter og underholdningsprogrammer er uten politisk slagside. De skal også ansette en uavhengig klageansvarlig – et ombud – i minst to år, og dessuten avslutte tiltak for mangfold og inkludering.

Trump har flere ganger kritisert TV-kanaler for det han mener er venstrevridd dekning, og han har bedt Carr om å trekke tilbake sendetillatelsene til flere kanaler.

– De nye eierne av CBS kom til oss og sa: «Det er på tide med en forandring. Vi skal sørge for å hindre skjev dekning,» Det var det som gjorde at vi godkjente avtalen, forklarer Carr.

Konservative synspunkter får mer plass

Carrs uttalelser tyder på at FCC vil fortsette å jobbe for å fjerne det Trump og Carr mener er en tydelig og langvarig venstrevridning i mediene. De ønsker å gjøre plass for mer konservative synspunkter hos de store medieselskapene.

Demokraten Anna Gómez, som også sitter i FCC, kritiserer Paramount og kaller avgjørelsen deres en «feig underkastelse» for Trump.