Ryanair-opprør mot fransk billettskatt – kutter tre destinasjoner

– Avgjørelsen kommer som følge av at den franske regjeringen ikke har gått tilbake på skatteøkningen på 180 prosent, som ble innført i mars, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet dropper flyplassene i Strasbourg, Bergerac og Brive. Det betyr 25 ruter og 750.000 seter mindre tur-retur Frankrike hvert år for lavprisselskapet.

– Det er uakseptabelt at et stort europeisk land som Frankrike henger så langt etter resten av EU, med trafikktall fortsatt under nivået før koronapandemien, på grunn av høye statlige avgifter og sikkerhetsgebyrer. Disse gjør mange franske regionale flyruter ulønnsomme, særlig om vinteren, sier Ryanairs kommersielle direktør Jason McGuinnes.