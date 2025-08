Ledige butlere i kø

– I mai hadde vi rundt 300 ledige stillinger, en klar nedgang målt mot samme periode i 2024. Vi merker helt klart at etterspørselen etter butlere, men også gartnere, privatsjåfører og barnepiker, nå er avtagende, uttalte nylig Debbie Salter til Financial Times. Hun er daglig leder i Greycoat Lumleys, et London-basert rekrutteringsfirma som sikrer superrike med bostedsadresse på de britiske øyer ymse tjenestepersonell.

Men for et halvt år siden kom nye skatteregler som innebærer at utenlandske statsborgere bosatt i Storbritannia fra i år av må skatte av all inntekt og formue, selv om den er opptjent i utlandet. En rekke rikinger rømmer derfor Storbritannia, blant dem stålmilliardæren Lakshmi Mittal og den egyptiske industrimagnaten Nassef Sawiris – samt 81 år gamle John Fredriksen, som nå har valgt seg De forente arabiske emirater som nytt bosted etter flyttingen fra London.

Fraflyttingen skaper således et realt tilbudsoverskudd av særlig butlere, som tradisjonelt har betjent husholdninger med spesielt høye formuer. – Etterspørselen avtar og vris mot mer kortsiktige engasjementer, forteller Salter videre til den britiske næringslivsavisen. Enn så lenge har ikke etterspørselsfrafallet sendt timeprisene i bakken – fortsatt koster et fullbemannet serviceteam årlig mellom 100.000 og 300.000 pund, tilsvarende mellom 1,3 og 4 millioner kroner. Tilsvarende må man ut med rundt 60.000 pund, vel 800.000 kroner, for en erfaren London-butler, mens årslønnen for en gartner ligger i spennet 45–50.000 pund.

Ifølge Caroline Baker, som skreddersyr komplette serviceteam for velstående husholdninger, skyldes et fortsatt forholdvis stabilt lønnsnivå – til tross for en bred flukt av rikinger – at flere amerikanere nå velger å bosette seg i England, en tendens som har akselerert etter at Donald Trump ble valgt til USAs nye president.

– De oppgir blant annet trygghet som en viktig faktor for å komme hit til England. Uansett bør hele den britiske butlerstanden ønske dem vel imot, for de betaler godt og pruter nær aldri, sier hun til Financial Times.