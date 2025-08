Millionutbytte for Bård Tufte Johansen

Seegood Holding, det heleide aksjeselskapet til komiker, programleder og skuespiller Bård Tufte Johansen, endte fjoråret med inntekter på 3,8 millioner kroner, noe ned fra 4,3 millioner i 2023.

Driftsresultatet endte på 2,3 millioner, mot 2,8 millioner året før. Finansinntektene falt fra 455.821 til 125.121 kroner, men færre nedskrivninger gjorde opp for fallet. Resultatet før skatt endte på 2 millioner, litt ned fra 2,2 millioner i 2023.

Årsresultatet etter skatt endte på 1,5 millioner, omtrent likt med året før.

Ifølge årsrapporten tok Johansen et tilleggsutbytte på 2,7 millioner kroner i fjor, der 1,2 millioner tas fra selskapets egenkapital. Året før tok han ut 2,4 millioner kroner.

I tillegg har han tatt ut like over en million kroner i lønn.

Suksessfull programleder

I 2010 forlot Johansen NRK sammen med Eia og startet produksjonsselskapet Funkenhauser Productions. Tre år senere hadde han premiere på sitt eget stand-up-show Mann (44). For det showet fikk han Komiprisen 2014 i klassen årets stand-up komiker.

I 2017 tok han over for Jon Almaas som programleder i NRK-serien Nytt på nytt, som han har vunnet Gullruten-prisen for som beste programleder innen underholdning i 2018 og 2024.

I januar i fjor trådte Johansen også opp med NRK-dokumentarserien Oppsynsmannen, der han tok for seg hvordan norsk natur reduseres av hyttefelt, vindmølleparker, datasentre og lignende.