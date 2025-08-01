– Jeg er veldig glad for at stadig flere heier på KrF. Denne type støtte betyr mye for oss, skriver KrF-leder Dag Inge Ulstein i en epost til NTB.
«KrF fattig på rike onkler», skrev Vårt Land etter stortingsvalget 2017. Den gang fikk partiet kun 245.230 kr i valgkampbidrag fra givere, ifølge det statlige registeret Partifinansiering.no.
Siden den gang har mye skjedd.
Året etter kom retningsvalget, der KrFs borgerlige fløy vant kampen mot partikrefter som ville dra partiet mot venstre.
7,9 millioner kroner så langt
Ved neste stortingsvalgkamp, i 2021, hadde valgkampbidragene til KrF økt betraktelig.
Da fikk partiet 4,3 millioner kroner fra 16 ulike givere i løpet av valgkampåret. Blant dem som stilte opp med millionbeløp, var milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas.
Trenden har fortsatt i årets valgkamp. Så langt i år er det registrert valgkampbidrag på 7,9 millioner kroner til KrF.
Flere milliardærer har gitt penger, blant annet Øystein Stray Spetalen og Stein Erik Hagen.
I tillegg har nylig 18 næringslivstopper gått sammen om et bidrag på 2 millioner kroner til KrF.
– Med dette vil enda flere bli kjent med KrFs politikk om å sette familien først, si nei til narkotika, gi gode rammer til næringslivet og sikre en verdig eldreomsorg, sier Ulstein.
Dobling fra sist valg
Tirsdag kunne Aftenposten melde at også milliardær Christen Sveaas alene bidrar med 2 millioner kroner for å hjelpe KrF over sperregrensen.
Disse pengene er foreløpig ikke å finne i registeret, men regner man dem inn, får man en totalsum på 9,9 millioner kroner i år – mer enn en dobling fra sist stortingsvalgår.
Flere av de andre bidragsyterne har heller ikke lagt skjul på at hensikten med pengegavene er å få KrF over sperregrensen
Det siste året har KrF ligget jevnt under sperregrensen på et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg, ifølge Poll of polls. Nærmest var de å komme over sperregrensen i desember i fjor, da de fikk 3,9 prosent oppslutning på målingene. Men i juli var de nede på 3,2 prosent – med 0,6 prosentpoeng feilmargin.
40-dobling
Sammenligner man med stortingsvalget i 2017, da KrF manglet «rike onkler», er valgkampbidragene 40-doblet.
Det skal nevnes at det har vært kraftig inflasjon med en prisstigning på 30,2 prosent, siden stortingsvalget i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Likevel tilsvarer 245.000 kroner rundt 319.000 kroner i dag, så økningen i valgkampbidragene har mildt sagt overgått prisstigningen. Justert for prisstigningen er bidragene til KrF likevel 31 ganger så høye som for åtte år siden.
– Etter retningsvalget til KrF i 2018 har støtten eksplodert. Hva tror dere er årsaken til dette?
– Det er veldig motiverende at så mange heier på KrF. Jeg skal ikke snakke på vegne av giverne, men jeg er glad for at givergruppen mener at «KrF representerer et verdigrunnlag samfunnet vårt trenger», og at de virkelig tror på å «gi familien, medmenneskelighet og privat skaperkraft mer plass», sier Ulstein, og siterer uttalelser flere av giverne har gitt til norske medier.
Andre partier
KrF får likevel betydelig mindre pengegaver enn Ap, Høyre og Frp.
Ap og Frp har begge mottatt 22 millioner kroner i valgkampbidrag så langt i år, ifølge Partifinansiering. Deretter kommer Høyre med 18 millioner kroner.
Totalt overstiger valgkampbidragene i 2025 for første gang 100 millioner kroner. Til sammen ble det gitt 95 millioner kroner til partiene i valgåret 2021, mens det i 2017-valget ble gitt 68 millioner kroner.
Summene er hentet ut fra partifinansiering.no torsdag ettermiddag denne uken, og nye bidrag kan ha kommet inn i registeret etter dette.