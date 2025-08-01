– Jeg er veldig glad for at stadig flere heier på KrF. Denne type støtte betyr mye for oss, skriver KrF-leder Dag Inge Ulstein i en epost til NTB.

«KrF fattig på rike onkler», skrev Vårt Land etter stortingsvalget 2017. Den gang fikk partiet kun 245.230 kr i valgkampbidrag fra givere, ifølge det statlige registeret Partifinansiering.no.

Siden den gang har mye skjedd.

Året etter kom retningsvalget, der KrFs borgerlige fløy vant kampen mot partikrefter som ville dra partiet mot venstre.

7,9 millioner kroner så langt

Ved neste stortingsvalgkamp, i 2021, hadde valgkampbidragene til KrF økt betraktelig.

Da fikk partiet 4,3 millioner kroner fra 16 ulike givere i løpet av valgkampåret. Blant dem som stilte opp med millionbeløp, var milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas.

Trenden har fortsatt i årets valgkamp. Så langt i år er det registrert valgkampbidrag på 7,9 millioner kroner til KrF.

Flere milliardærer har gitt penger, blant annet Øystein Stray Spetalen og Stein Erik Hagen.

I tillegg har nylig 18 næringslivstopper gått sammen om et bidrag på 2 millioner kroner til KrF.

– Med dette vil enda flere bli kjent med KrFs politikk om å sette familien først, si nei til narkotika, gi gode rammer til næringslivet og sikre en verdig eldreomsorg, sier Ulstein.

Dobling fra sist valg

Tirsdag kunne Aftenposten melde at også milliardær Christen Sveaas alene bidrar med 2 millioner kroner for å hjelpe KrF over sperregrensen.