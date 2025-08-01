– Dette er en foreløpig avklaring – vi forhandler videre, sa Støre til pressen da han kommenterte de amerikanske tollsatsene fredag morgen.

Norge ble ilagt en generell tollsats på 15 prosent på all eksport til USA. Dette er den samme satsen som EU og de øvrige EØS-landene. Statsministeren er tydelig på at han mener innføringen av toll ikke er et riktig grep fra USA.

– Jeg mener det burde være null toll. Det er det prinsipielle norske synet, sier Støre.

Han mener det ikke er riktig å gå de amerikanske tollsatsene i møte med tilsvarende tiltak.

– Hvis vi skulle innføre toll, ville vi straffet norske forbrukere. Vi er uenig i den metoden, så det gjør vi ikke, sier Støre.

Norge er imidlertid blant landene som har fortsatt samtalene med USA ut over fristen ved midnatt, amerikansk tid, og Støre sier han håper forhandlingene kan endre på ting.

– Men i sånne samtaler som vi har med USA, kan vi også løfte fram områder hvor det er særlig løfterikt å samarbeide videre, sier Støre.