Ga millioner til Trump etter brutal ordkrig

Verdens rikeste mann, Elon Musk, donerte 15 millioner dollar til president Donald Trump og republikanske partigrupper kun dager etter en kraftig ordkrig med presidenten, melder Axios.

Donasjonene gikk gjennom tre store super-PAC-er: MAGA Inc., Senate Leadership Fund og Congressional Leadership Fund, ifølge nylig publiserte kampanjedata.

Turbulent forhold

Musks relasjon til Trump-administrasjonen har vært turbulent. Etter å ha forlatt rollen som leder for Doge i slutten av mai, rettet han 5. juni kraftig kritikk mot Trumps skattepakke og hevdet uten belegg at presidenten er nevnt i Jeffrey Epstein-dokumentene.

«Det er på tide å slippe den store bomben. Trump er i Epstein-dokumentene. Det er den egentlige grunnen til at de ikke har blitt frigjort,» het det fra Musk.

Les også Solgte Tesla etter brutal ordkrig Audun Wickstrand Iversen solgte Tesla-aksjer etter gårsdagens elleville disputt mellom Elon Musk og Donald Trump.

To dager senere slettet han innleggene og forsøkte å reparere forholdet gjennom visepresident Vance og stabssjef Susie Wiles, samt en direkte telefonsamtale med Trump 9. juni, ifølge Axios.

Den 11. juni innrømmet Musk at han «gikk for langt» i kritikken. Knappe to uker senere donerte han 15 millioner dollar, fordelt med 5 millioner til hver av de tre super-PAC-ene.

Tre dager senere truet Musk med å danne et nytt politisk parti dersom Kongressen vedtok skattepakken. Fem dager etter det kunngjorde han den formelle etableringen av partiet, «American Party».

Ifølge nyhetsbyrået har Musk i løpet av første halvår 2025 donert over 45 millioner dollar til super-PAC-en America PAC for å støtte Trump.