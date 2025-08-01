WSJ: – Trump vil splitte Moskva og Beijing

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

USA og Kina har avsluttet forhandlingene om en handelsavtale, men er det mer enn som så på gang? Det finnes tegn til at president Donald Trump jakter på et større diplomatisk gjennombrudd for å trekke Kina bort fra støtten til Russland. Å bryte opp denne aksen kan muligens presse Russland til forhandlingsbordet med Ukraina.

Trump er åpenbart frustrert over at han ikke har fått slutt på Russland–Ukraina-krigen. Han har endret sin politikk for å bevæpne Ukraina og satt en frist for å innføre nye sanksjoner. Han har også kommet til å tro at nøkkelen til å legge mer press på Russland er å løsne Kinas støtte til Moskva.

Trump har lenge beundret hvordan Richard Nixon utnyttet spenningene mellom Russland og Kina til å avslutte Kinas isolasjon under den kalde krigen. En av grunnene til at han sier han vil løse Ukraina-konflikten, er at han mener den har drevet Russland og Kina tettere sammen.

Dette er ikke gjort uten videre. Kina får billig olje i bytte mot å selge teknologi som støtter Russlands krig.

Det er også et spørsmål hvor mye Kinas president Xi Jinping vil kreve i retur, utover å slippe sanksjoner. Hans fremste mål er å bringe Taiwan under fastlandets kontroll, og militæret hans øver på manøvrer som inngår i en blokade av øya. Kan Trump være villig til å svekke USAs støtte til Taiwan? Det gjenstår å se.

Financial Times

De potensielle fordelene ved utstrakt bruk av kunstig intelligens er enorme. Men eksplosjonen av umiddelbare, lett tilgjengelige, AI‑drevne svar har også potensielle ulemper. En særlig bekymring er kognitiv avlastning, altså at hukommelsen og problemløsningsevnen svekkes.

Die Welt

President Ursula von der Leyen kom hjem fra møtet med Donald Trump med en handelsavtale som vil påføre europeiske forbrukere og produsenter enorme velferdstap, arbeidsledighet, utflytting til USA og feilallokeringer i verdenshandelen. Avtalen er dessverre symptomatisk for tilstanden i Den europeiske union, som gjør seg selv liten.

Dagens Industri

Regjeringen i Stockholm utreder hvordan skatteinsentivene for forskning og utvikling kan forbedres. Det aller beste ville imidlertid være å senke skattene på et bredere plan. Brede skattekutt er best for forskningen.

