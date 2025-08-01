Trump bygger om Det hvite hus

I 150 år har presidenter og ansatte i Det hvite hus ønsket seg et større rom til arrangementer, skriver Trump-administrasjonen.

Nå har president Donald Trump på vegne av fremtidige administrasjoner – og det amerikanske folk – bestemt seg for å løse problemet. Nå skal det investeres 200 millioner dollar, drøyt 2 milliarder kroner, i å utvide og bygge om dagens ballsal.

Dermed ser Trump seg nødt til sette i gang nok et oppussingsprosjekt, etter at han har installert et gulløv i Det ovale kontor, og han har beordret at gresset i rosehagen utenfor må vike til fordel for asfalt.

NYTT: Utsiden av Det hvite hus med den nye ballsalen til høyre. Foto: Det hvite hus

Problemet har vært at dagens sal kun har kapasitet til 200 personer og at det ved større arrangementer er blitt satt opp et eget telt adskilt fra ballrommet. Det har bydd på problemer ved dårlig vær. Donald Trump beskrev selv hvordan situasjonen er ved regnvær overfor pressen på torsdag:

«Folk tusler ned til teltet. Det er ikke et pent syn. Damene i sine nydelige kveldskjoler, med fikset hår, og de er kaos når de kommer til teltet.»

Det er første gang siden Truman-rekonstruksjonen på 50-tallet at Det hvite hus skal bygges om.

Prislappen på 200 millioner vil øke rommet til om lag 8.300 kvadratmeter, og kapasiteten økes til 650 personer.

REDDER FRISYRENE: Innsiden av den nye ballsalen med plass til 650 personer. Foto: Det hvite hus

Arkitektselskapet McCrery Architects er valgt til å lede prosjektet.

Prosjektet skal ifølge Det hvite hus finansieres av Trump selv, sammen med andre donorer. Det er ikke bekreftet hvor mye han selv går inn med.

Arbeidet vil starte i september i høst, og vil være ferdig «lenge før utløpet av Trumps presidentperiode», ifølge Det hvite hus.