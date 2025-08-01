Kapital er i bunn og grunn et godt, gammeldags nyhetsmagasin, hvor vi gjennom mange år har satt sammen et ukentlig koldtbord vi er stolte av. Dette koldtbordet har flere faste retter, som hver for seg trekker veksler på forskjellige journalistiske øvelser.

God, kritisk finansjournalistikk er selve bærebjelken. Her søker vi å lodde nyhetsbildet med innsiktsfulle reportasjer, analyser og investeringstips. Kapital-porteføljen er en mangeårig suksesshistorie i så måte. Undersøkende journalistikk med trykk mot næringsliv og politikk er en annen bjelke vi er stolte av.

Men mellom dette dyrker vi også skrivegleden. I hver ordinære utgave av Kapital bestreber vi oss på å gi leserne innblikk i livene til aktørene bak tallene gjennom portrettsjangeren. Vi lager portretter av Norges finanselite og menneskene som søker eller utøver makt i samfunnet vårt. En kollega sa en gang at det du får gjennom Kapital, som du ikke får andre steder, er et kart over hvem som beveger Norge, deres liv og hvordan de tenker. Ingen andre steder i Kapital er dette tydeligere enn i våre portretter.

Denne uken er Kapital-redaksjonen fremdeles i sommermodus. Vi har en liten krimsak og en børskommentar, men først og fremst vil vi bruke denne anledningen til å gi deg et utvalg av våre gode portretter fra halvåret vi har bak oss. Vi synes alle bør unne seg å lese disse.

God helg og god lesning!

Kapital-redaksjonen