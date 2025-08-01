Tesla-fall i Europa – økning i Norge

Salget av nye Tesla-biler falt for sjuende måned på rad i Sverige, Danmark og Frankrike i juli. Årsaken tilskrives Tesla-sjef Elon Musks politiske syn, reguleringsutfordringer i Europa og konkurranse fra europeiske og kinesiske merker.

Fra juli i fjor til juli i år falt Tesla-salget med 86 prosent i Sverige til 163 biler, 52 prosent i Danmark til 336 biler og 27 prosent i Frankrike til 1307 biler.

Men i Norge har antallet nyregistrerte Tesla-biler økt med 83 prosent fra juli i fjor til 838 kjøretøyer i år.

(©NTB)