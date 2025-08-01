Forsker: – Trump gjør en stor feil

Iver B. Neumann er sterkt bekymret for konsekvensene av Trumps mange nye tolløkninger.

– Dette betyr at USA gir opp kursen de har ført siden andre verdenskrig. Det er slutten på 80 år med amerikansk frihandelspolitikk, sier Neumann til NTB.

For resten av verden er det svært dårlige nyheter, mener han.

– Nå er det Kina som framstår som frihandelens fremste talsmann. Dermed blir Kinas rolle i verden styrket, mens USA rolle blir svekket.

Noen fordeler

På kort sikt tror Neumann at Trump vil oppnå noen fordeler. Den amerikanske staten får større tollinntekter, og deler av USA kan få flere industriarbeidsplasser.

Det kan bli bedre tider for bilindustrien i Michigan, en såkalt vippestat med stor betydning i amerikanske presidentvalg.

– Men hva er prisen for disse kortsiktige gevinstene, spør Neumann, som er statsviter og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Når det blir vanskeligere å handle med USA, tror han mange land vil se etter alternativer.

– Rett i armene

– USA driver resten av verden i armene til kineserne. Det stikk motsatte av det de selv sier de vil gjøre, sier Neumann.

Inntrykket hans er at Trump tror han kan diktere resten av verden.

– Jeg tror Trump gjør en stor feil. At han oppfatter USA som sterkere i verden enn landet egentlig er.

En rekke økonomer advarer dessuten om at høyere toll vil gi høyere priser og potensielt høyere inflasjon og høyere renter i USA.

Våger ikke gjengjelde

Så langt har få land våget å gjengjelde Trumps toll med å øke egne tollsatser på amerikanske varer. EU er blant dem som har godtatt amerikansk toll på 15 prosent.

Neumann viser til forskning som tyder på at det nettopp er gjengjeldelse som på sikt gir best resultater i forhandlinger.

– EU har i første omgang vendt det andre kinnet til, sier Neumann, som mener forklaringen er åpenbar:

– Det skjer fordi de har en sikkerhetspolitisk avhengighet av USA. Det USA gjør, er å bruke sitt sikkerhetspolitiske overtak til å «cashe inn» økonomiske fordeler.

– Ville vært galskap

Også Norge har så langt fått en tollsats på 15 prosent. Forhandlinger mellom Norge og USA har foreløpig ikke ført til lavere toll enn det EU og Japan har fått.

Selv om det i teorien kunne vært fornuftig å gjengjelde USAs toll, mener Neumann at det for Norges del ville vært galskap. Norge er et altfor lite land til å ta den kampen på egen hånd.

– Det ville sette USAs sikkerhetsgarantier over styr i en situasjon hvor vi har et aggressivt Russland på dørstokken.

(©NTB)