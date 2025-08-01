Norsk studentorganisasjon: – 12.000 studentboliger mangler

– Selv om det er kommet på plass flere studentboliger, er studentboligmangelen fortsatt vedvarende, sier lederen Sigve Næss Røtvold i en pressemelding.

De siste dagene har NSO sett nyheter om studenter som sliter med å finne seg bolig til studiestart, og som må jobbe mye for å ha råd til husleien.

– Heldigvis er det et lysglimt: andelen studenter som kan bo i studentbolig er over 15 prosent for første gang på mer enn 15 år, skriver NSO i meldingen.

Men de forventer at regjeringen, uavhengig sammensetning, gjør det som trengs for å nå målet om 20 prosent dekningsgrad om få år.

– Inn mot stortingsvalget er det viktig at alle partiene er tydelige på hvordan de vil sikre at det bygges flere studentboliger i neste stortingsperiode, avslutter Røtvold.

Slik er dekningsgraden, ifølge NSOs studentboligundersøkelse.

* Nasjonalt: 15,69 prosent

* Oslo og Lillestrøm: 15,88

* Bergen: 12,18

* Stavanger: 13,3

* Tromsø: 25,5

* Kristiansand: 15,5

(©NTB)