Vil nominere Donald Trump til Nobels fredspris

Kambodsja inngikk nylig en våpenhvile etter en kortlevd konflikt med nabo Thailand. Kambodsjas statsminister Hun Manet sa da at Trump hadde spilt en viktig rolle i meklingen.

– Jeg er dypt takknemlig for president Trumps avgjørende mekling, sa statsministeren kort tid etter våpenhvilen.

Få dager etter våpenhvilen ble det også kjent at USA hadde inngått handelsavtaler med både Thailand og Kambodsja. Trump hadde tidligere truet Kambodsja med tollsatser på 49 prosent og 36 prosent, men landet slapp til slutt unna med 19 prosent.

Også thailandske varer som importeres til USA, ilegges 19 prosent toll.

(©NTB)