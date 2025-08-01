AC/DC stenger femfeltsvei i Oslo

Bandet skal spille sin siste konsert i Norge, og det ventes svært mange publikummere. 55.000 billetter ble revet vekk på 25 minutter da de ble sluppet tidligere i år, skriver Avisa Oslo.

I den forbindelse blir Trondheimsveien (rv. 4) mellom Sinsen og Kalbakken stengt mellom klokken 17 og 01 natt til onsdag. Omkjøring blir via E6 og Østre Aker vei.

– For at publikum skal komme seg trygt fram og tilbake til arenaen, er det gjort en rekke trafikkreguleringer i området rundt Bjerke travbane, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Blant annet vil innkjøring til Oslo kommunale legevakt i Trondheimsveien være via Sinsenveien. Veien vil bli skiltet.

Også Ruter gjør tilpasninger i forbindelse med konserten:

– For andre som skal reise i området, er det viktig å være oppmerksom på at noen holdeplasser ikke betjenes da bussene kjører andre veier i forbindelse med konserten, skriver Ruter i sin pressemelding.

