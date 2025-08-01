– Det er klart det er et dårlig resultat, sier grunnlegger og styreleder Jan Hanvold i Visjon Norge til Vårt Land , som kom med nyheten.

Millionunderskuddet er av flere grunner, ifølge ham. Han peker på koronatiden, at en av virksomhetene deres ble kraftig rammet og et hjerteinfarkt han hadde i 2023.

– Det har også noe med Visjon Sverige å gjøre. Det var en viktig person som slutta, i tillegg til at en som drev med fundraising, døde. Da gikk de inntektene drastisk ned, sier han til Vårt Land, blant annet.

Visjon Norge har hatt en sterk nedbemanning. Til avisen sier styreformannen at det er uaktuelt å redusere hans eget honorar på 1,1 millioner kroner, og at han jobber døgnet rundt.

(©NTB)