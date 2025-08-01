Kulturdirektoratet: Ga innsyn i Tangens uutgitt bok

Artikkelen om Nicolai Tangens nye bok «Alt jeg har lært om ledelse» ble publisert torsdag på E24. I artikkelen er det gjengitt flere direkte sitater fra boka og opplysninger om innholdet, inkludert ordrett de siste setningene i boka. Det framgår videre at E24 har sendt en henvendelse til Tangen om saken, men ikke fått svar.

I Norge innebærer sitatretten at man kan sitere fra offentliggjorte verk. Tangens bok var ikke offentliggjort.

Informasjonen har E24 ifølge Dagbladet fått ved å sende sin journalist til Kulturdirektoratet, der han fikk lese det upubliserte bokmanuset. E24 hadde før dette fått avslag om å få bokmanuset tilsendt digitalt.

Til Dagbladet opplyser Kulturdirektoratet at de har blitt gjort oppmerksom på «at innsynet ledet til at det ble publisert en artikkel som kan være i strid med forlagets rettigheter etter åndsverkloven».

Nå har forlagssjef i Kagge forlag, Tuva Ørbeck Sørheim, skaffet juridisk bistand, og sier de er sjokkert over og dypt uenig i det Kulturdirektoratet har gjort.

Utgivelsen av oljefondssjefens bok er framskyndet fra 29. til 5. august på grunn av E24s sak.

Kommunikasjonsdirektør i Kulturdirektoratet, Maryam Iqbal Tahir, sier de gjør en ny vurdering av innsynet som ble gitt.

– Vi vil være helt sikre på at vi trår rett når vi ser at innsyn kan få denne typen konsekvenser, sier hun.

Redaktør Lars Håkon Grønning i E24 skriver at de mener at deres artikkel er trygt innenfor rammene i åndsverkloven.

