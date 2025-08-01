Kulturdirektoratet: Ga innsyn i Tangens uutgitt bok

Kulturdirektoratet kan ha brutt åndsverkloven da E24 fikk lese den upubliserte boka til oljefondssjef Nicolai Tangen. Forlaget har skaffet juridisk bistand.

Publisert 1. aug. | Oppdatert 1. aug.
BOKAKTUELL: Sjef for oljefondet Nicolai Tangen utgir bok om sine erfaringer med ledelse. Utgivelsen er framskyndet fra 29. til 5. august på grunn av en sak der E24 gjenga deler av innholdet.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Artikkelen om Nicolai Tangens nye bok «Alt jeg har lært om ledelse» ble publisert torsdag på E24. I artikkelen er det gjengitt flere direkte sitater fra boka og opplysninger om innholdet, inkludert ordrett de siste setningene i boka. Det framgår videre at E24 har sendt en henvendelse til Tangen om saken, men ikke fått svar.

I Norge innebærer sitatretten at man kan sitere fra offentliggjorte verk. Tangens bok var ikke offentliggjort.

Informasjonen har E24 ifølge Dagbladet fått ved å sende sin journalist til Kulturdirektoratet, der han fikk lese det upubliserte bokmanuset. E24 hadde før dette fått avslag om å få bokmanuset tilsendt digitalt.

Til Dagbladet opplyser Kulturdirektoratet at de har blitt gjort oppmerksom på «at innsynet ledet til at det ble publisert en artikkel som kan være i strid med forlagets rettigheter etter åndsverkloven».

Nå har forlagssjef i Kagge forlag, Tuva Ørbeck Sørheim, skaffet juridisk bistand, og sier de er sjokkert over og dypt uenig i det Kulturdirektoratet har gjort.

Utgivelsen av oljefondssjefens bok er framskyndet fra 29. til 5. august på grunn av E24s sak.

Kommunikasjonsdirektør i Kulturdirektoratet, Maryam Iqbal Tahir, sier de gjør en ny vurdering av innsynet som ble gitt.

– Vi vil være helt sikre på at vi trår rett når vi ser at innsyn kan få denne typen konsekvenser, sier hun.

Redaktør Lars Håkon Grønning i E24 skriver at de mener at deres artikkel er trygt innenfor rammene i åndsverkloven.

