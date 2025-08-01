Per-Willy Amundsen (Frp): Vil stoppe Akers planer i Narvik

– Prosjektet i Kvandalen kommer vi i Frp til å stoppe om vi gis muligheten, fordi det er alle oss som bor i Nord-Norge som betaler prisen, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til Harstad Tidende.

Amundsen mener tildelingen av strømkapasitet på 230 megawatt er den virkelige verdien i prosjektet:

– Hele verdien i prosjektet er strømmengden de har fått lov til å bruke. De burde mistet reservasjonen de fikk på strøm, sier han.

Frp vil kjempe hardt for å stoppe det planlagte datasenteret for kunstig intelligens nord for Bjerkvik i Narvik. Nordkraft og Aker kunngjorde torsdag endrede planer for Kvandalen, der de nå planlegger et datasenter for kunstig intelligens i stedet for en tidligere planlagt ammoniakk- og hydrogenfabrikk.

Også Rødts førstekandidat i Troms, Hanne Stenvaag, er kritisk til planene:

– Det er ikke noen annen industri der strømforbruket er så høyt og arbeidsplassene så få, sier Stenvaag.

Nordkrafts administrerende direktør Eirik Frantzen har anslått en fremtidig strømpris rundt 45 øre per kilowattime som følge av datasenterets forbruk, noe Amundsen betviler.

