Ikke rentefri utsatt exitskatt likevel?

I forbindelse med innføring av de nye og vesentlig strengere reglene i 2024, ble det lovet rentefri utsettelse med betaling av skatten dersom man valgte å betale i årlige avdrag, over tolv år. Problemet her er at lovnaden tydeligvis bare gjaldt renter fra og med datoen man ellers skulle betalt restskatten etter normalt forfall, og ikke renter på selve restskatten.

Det er en teknisk endring i hvordan selve utsettelsen med betaling av skatt skal gjennomføres som fører til store konsekvenser. Etter tidligere regler skulle betalingsutsettelsen gjennomføres ved at exit-skatten ikke ble tatt med i skatteoppgjøret før skatten skulle betales. I mange tilfeller ble det aldri noen restskatt i skatteoppgjøret for flytteåret. Det kunne skyldes at aksjene var i behold etter fem år (flytting før november 2022), ble beholdt til evig tid eller var i behold ved tilbakeflytting til Norge.

Teknisk endring?

I de nye reglene fra 2024 legges det imidlertid opp til at exit-skatten skal tas med i skatteoppgjøret på vanlig måte. Dette virker som en teknisk endring uten store konsekvenser ved første øyekast. Konsekvensen er imidlertid at det beregnes renter på restskatten på vanlig måte. Skatteetatens syn er per i dag at denne renten kan man ikke utsette, den må betales i løpet av høsten 2025. Beløpet kan bli høyt uten at det er midler til å betale.

En utflytter med 30 millioner i urealisert aksjegevinst og 10,2 millioner i exit-skatt kommer ikke i avisen. Sannsynligvis er det helt andre grunner enn skatt som ligger bak en slik flytting. I skatteoppgjøret for 2024 vil renteregningen bli opp mot 526.000 kroner, tilsvarende 5,15 prosent av beregnet skatt. Dette harmonerer svært dårlig med at det er lovet rentefri utsettelse. Man må betale renter i opp mot 1 år og 5 måneder som et depositum til skatteetaten. Disse pengene får man først igjen etter tilbakeflytting til Norge innen tolv år.

Økt exit-skatt

De som ikke har tenkt seg tilbake til Norge får en overraskelse ved at exit-skatten i realiteten øker fra 37,84 prosent til 39,6 prosent på grunn av denne renteeffekten.