Ikke rentefri utsatt exitskatt likevel?

I forbindelse med innføring av de nye og vesentlig strengere reglene i 2024, ble det lovet rentefri utsettelse med betaling av skatten dersom man valgte å betale i årlige avdrag, over tolv år. Problemet her er at lovnaden tydeligvis bare gjaldt renter fra og med datoen man ellers skulle betalt restskatten etter normalt forfall, og ikke renter på selve restskatten.
Det er en teknisk endring i hvordan selve utsettelsen med betaling av skatt skal gjennomføres som fører til store konsekvenser. Etter tidligere regler skulle betalingsutsettelsen gjennomføres ved at exit-skatten ikke ble tatt med i skatteoppgjøret før skatten skulle betales. I mange tilfeller ble det aldri noen restskatt i skatteoppgjøret for flytteåret. Det kunne skyldes at aksjene var i behold etter fem år (flytting før november 2022), ble beholdt til evig tid eller var i behold ved tilbakeflytting til Norge.
Teknisk endring?
I de nye reglene fra 2024 legges det imidlertid opp til at exit-skatten skal tas med i skatteoppgjøret på vanlig måte. Dette virker som en teknisk endring uten store konsekvenser ved første øyekast. Konsekvensen er imidlertid at det beregnes renter på restskatten på vanlig måte. Skatteetatens syn er per i dag at denne renten kan man ikke utsette, den må betales i løpet av høsten 2025. Beløpet kan bli høyt uten at det er midler til å betale.
En utflytter med 30 millioner i urealisert aksjegevinst og 10,2 millioner i exit-skatt kommer ikke i avisen. Sannsynligvis er det helt andre grunner enn skatt som ligger bak en slik flytting. I skatteoppgjøret for 2024 vil renteregningen bli opp mot 526.000 kroner, tilsvarende 5,15 prosent av beregnet skatt. Dette harmonerer svært dårlig med at det er lovet rentefri utsettelse. Man må betale renter i opp mot 1 år og 5 måneder som et depositum til skatteetaten. Disse pengene får man først igjen etter tilbakeflytting til Norge innen tolv år.
Økt exit-skatt
De som ikke har tenkt seg tilbake til Norge får en overraskelse ved at exit-skatten i realiteten øker fra 37,84 prosent til 39,6 prosent på grunn av denne renteeffekten.
Skatteetaten er som regel sene med å behandle skatteoppgjørene til dem som har flyttet. Ofte går det tid til kontroller, selv om dette også kunne vært håndtert i ettertid. I mellomtiden øker renteregningen.
Dette fører til forskjellsbehandling. En som er heldig og får skatteoppgjøret tidlig, får lavere rente. Det er et paradoks at de som i første skattemelding holder det enkelt og leverer uten å kreve flytting, kan få en vesentlig lavere rente på 4,0 prosent. Det er fullt mulig å endre skattemeldingen i ettertid innen tre år, enten man ombestemmer seg eller av andre grunner.
Selv om rentene kan falle bort igjen senere, må den betales etter at skatteoppgjøret foreligger. Dette kommer på toppen av det første avdraget med 1/12 av exit-skatten i slutten av desember. Det er ikke mulig å dekke rentekravet med utbytte, fordi hele utbyttet allerede er øremerket til å dekke utbytteskatt og øvrig exit-skatt. Det er neppe noe igjen til dekning av restskattrenter.
Skatteetatens syn er at renter på restskatt må alle betale. Det er imidlertid en vesentlig forskjell ved at de som flytter må betale skatt av urealisert verdi – de har ikke penger til å betale forskuddsskatten innen 31. mai. For å unngå rentekrav på 526.000 kroner, måtte skattyter lagt ut 10,2 millioner kroner i skatt til staten. Dette er selvfølgelig ikke mulig for de fleste.
Flere vil angre
For de som flytter midlertidig til utlandet, kan det være hensiktsmessig å heller påberope seg skatteavtalen senere. Da kan man slippe unna dette depositumet. Skattemeldingen for 2024 kan leveres på nytt innen 30. april 2028. Det er god tid til å summe seg, mens man også venter på at andre tar opp kampen mot denne urimeligheten.
Kanskje det vil bli billigere å flytte i 2025? Restskattrentene for 2025 blir sannsynligvis lavere enn for 2024. Restskattrenten er knyttet opp mot styringsrenten. Det blir da billig å flytte når renten er lav. Vi kommer nok til å se flere skattytere som angrer på flytteåret, og endrer skattemeldingen i takt med både endringer i aksjekurser og rentenivå. Exit-skatten er komplisert og urimelig nok fra før – vi trenger ikke depositumsrenter i tillegg.
Advokatene Audun Frøland og Nikolai Nitschke Smith
Deloitte