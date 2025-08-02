Ny FN-rapport: FN-rapporter blir lite lest

FNs generalsekretær António Guterres orienterte fredag om den nye rapporten, utarbeidet av hans UN80-reformgruppe, som fokuserer på hvordan FN-ansatte kan implementere tusener av mandater de får fra ulike FN-organ som hovedforsamlingen eller Sikkerhetsrådet.

Guterres sa at FN-systemet i fjor støttet 27.000 møter, som omfattet 240 ulike organer, og at FN-sekretariatet utarbeidet 1.100 rapporter, noe som er en økning på 20 prosent siden 1990.

– Det enorme antallet møter og rapporter presser systemet – og oss alle – til bristepunktet, sa Guterres.

– Mange av disse rapportene blir ikke lest i stor utstrekning, sa FN-sjefen videre.

– De øverste 5 prosentene av rapportene blir lastet ned over 5.500 ganger, mens én av fem rapporter får færre enn 1.000 nedlastinger. Og nedlasting betyr ikke nødvendigvis lesing, sa Guterres.

Guterres lanserte arbeidsgruppen UN80 i mars i år. Navnet henger sammen med at FN fyller 80 år i år. FN står overfor en likviditetskrise for minst sjuende år på rad fordi ikke alle de 193 medlemslandene betaler sine obligatoriske bidrag fullt ut eller i tide.

Rapporten, som arbeidsgruppen publiserte sent torsdag, dekker bare ett av flere reformområder som skal følges opp.

– Færre møter. Færre rapporter, men rapporter som fullt ut kan oppfylle kravene fra alle mandater, var blant forslagene som Guterres presenterte fredag.