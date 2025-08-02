I India er det en blanding av sjokk, uro og sinne etter at Donald Trump kom med skarpe uttalelser om subkontinentet og innførte en uventet tollsats på 25 prosent, melder Bloomberg.

Mens indiske myndigheter vurderte mottiltak og næringslivet regnet på kostnadene, flommet sosiale medier over av protester mot både Trump og statsminister Narendra Modi for ikke å svare tydeligere.

«Døde økonomier»

Reaksjonene kommer etter at Trump tidligere i uken beskrev Indias handelsbarrierer som «de mest krevende og frastøtende» i verden. Han antydet også sanksjoner mot Indias kjøp av russiske våpen og energi.

Før han dagen etter gikk han til nytt angrep og kritiserte Indias nære forhold til Russland.

«Jeg bryr meg ikke om hva India gjør med Russland. De kan dra ned sine døde økonomier sammen, for alt jeg bryr meg. Vi har gjort svært lite forretninger med India, tollsatsene deres er for høye,» skrev den amerikanske presidenten på Truth Social.



Tollen trådte i kraft fredag, uten utsikt til en snarlig handelsavtale. Selv om India ikke er alene om å møte Trumps handelspolitikk, skaper tiltaket stor bekymring, skriver Bloomberg.

– Over natten gikk forholdet fra anspent til turbulent, sier Akshat Garg i Choice Wealth i Mumbai, og legger til at tollsatsene føles mer som et politisk signal snarere enn ren handelspolitikk.

Ytterligere frustrasjon oppsto da Pakistan og Bangladesh fikk lavere tollsatser på henholdsvis 19 og 20 prosent, mens India ble sittende med 25 prosent.

Håpet på særbehandling

USA er Indias største handelspartner, med en toveis handel på anslagsvis 129,2 milliarder dollar i 2024, og hadde håp om særbehandling sammenlignet med sine regionale konkurrenter da de var blant de første til å innlede handelsforhandlinger med USA i februar.

Trump kalte blant annet Indias statsminister Narendra Modi «min venn» og lovpriste båndene mellom landene, men nå vurderer India å øke importen fra USA for å bedre forholdet og redusere tollen, skriver Bloomberg.

– Dette er en storm i forholdet mellom India og USA, men den kan blåse over, sier Vivek Mishra ved Observer Research Foundation.