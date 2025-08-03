Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Economist

Donald Trump pakker inn tolløkningene sine i en forførende idé: At Amerika vinner på dette. Presidenten har tross fått sine største handelspartnere til å inngå avtaler som ligger nærmere hans krav enn deres. Men Trump har startet et spill Amerika ikke kan vinne. Amerikanske forbrukere vil måtte betale prisen.

Trump legger opp til et system av imperiale preferanser. Canada har gjort presidenten rasende, blant annet ved å anerkjenne Palestina som en stat, og derfor ilegges landet en toll på 35 prosent.

Samtidig har EU, Japan og Sør-Korea – for å avverge tolltrusler – inngått avtaler med Trump.

Finansmarkedene har trukket på skuldrene av høyere tollsatser, realøkonomien viser få tegn til skade, og tollinntektene strømmer inn.

Men dette er en grunnleggende misforståelse av handelens økonomi. 'Jo mer presidenten hever tollsatsene, jo mer mister hans egne landsmenn tilgang til varer med lave priser.

Jo høyere tollsatsene blir, jo større blir de langsiktige kostnadene for økonomien. Trump kaster vrak på et multilateralt system der toll ble pålagt de samme varene, uansett hvor de kom fra.

I stedet innfører han et bilateralt system hvor produkter kan møte ulike tollsatser avhengig av opprinnelse.

Fordi tollpolitikken bestemmes av én mann alene, blir forhandlingene styrt av lobbyvirksomhet og presidentens innfall. Og på grunn av hvem han er, vil Trump vurdere unntak neste gang han blir smigret – og true med toll neste gang han blir misfornøyd.

RAMMES AV TOLL: Utenlandske varer får økt toll under Donald Trump. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

President Donald Trump har beordret flytting av to amerikanske atomubåter etter det han kaller provoserende uttalelser fra Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev. Dette er et avskrekkende signal, og kanskje trenger Kreml denne advarselen. Biden-administrasjonen tolererte altfor mye atomutpressing fra Russland.

Financial Times

Donald Trump hevder at tollene han har innført gjenoppretter balansen i et handelssystem som skal være skjevt i USAs disfavør. Det som imidlertid er slående, er hvordan noen av de hardeste nye tiltakene er styrt av presidentens innfall. Brasil er et grovt eksempel.

Die Welt

Med den trendy Heidi Reichinnek som frontfigur styrer venstresiden mot suksess i de kommende lokalvalgene i Nordrhein-Westfalen. Samtidig viser planene deres for kommunene hvor mye skade de kan gjøre lokalt – enten det gjelder sikkerhet, migrasjon eller seksualpedagogikk.

