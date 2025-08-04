Marius Borg Høiby: Omtalt i medier i over 100 land

Her i Norge er var det til og med 24. juli i år publisert 10.279 enkeltsaker, noe som utgjør i gjennomsnitt 27 per dag, skriver Aftenposten.

Av oppslagene internasjonal har 67 prosent negativ omtale – minst. Det viser Infomedias analyse.

– Det er ikke overraskende. Mest sannsynlig er prosentandelen enda høyere. Det har å gjøre med tekniske ting ved språkprogrammet vi bruker, sier dataanalytiker Mats Varre Sandøy.

Av sakene i utlandet er over 15.000 i tyske medier.

– Et veldig sterkt press

Fagleder Trygve Aas Olsen ved Institutt for journalistikk mener at de over 10.000 artiklene i norske medier er veldig mye.

– Veldig mye mer enn det som har vært nødvendig for å opplyse saken. Det er grunn til å spørre hvor stort ubehag mediene har ønsket å påføre Marius Borg Høiby. Han har vært utsatt for et veldig sterkt press, sier faglederen til Aftenposten.

Samtidig poengterer han at det er vrient å regulere det totale trykket ettersom den enkelte redaktør står fritt.

Trolig påtaleavgjørelse i midten av måneden

Politiet opplyste i slutten av juni at de var ferdig med sin etterforskning av Marius Borg Høiby, som er det eldste barnet til kronprinsesse Mette-Marit. I midten av august blir det trolig klart om det blir tatt ut tiltale i volds- og voldtektssaken, ifølge statsadvokat Sturla Henriksbø.

Den omfattende siktelsen gjelder blant annet voldtekter og seksuelt krenkende atferd, samt mishandling i nære relasjoner, vold, trusler og skadeverk. Det er et tosifret antall fornærmede i saken.

Nekter straffskyld

Høiby nekter straffskyld for voldtekt.

– Politiet har gjort en svært grundig etterforskning. Det aller meste er henlagt. De har etterforsket en rekke fornærmede som ikke har vært kjent. Det er mellom 15 og 20 fornærmede, sa forsvareren, advokat Ellen Holager Andenæs, til NTB da siktelsen ble offentliggjort.

Høiby har i avhør tidligere erkjent å ha utøvd vold og ødelagt gjenstander i alkohol- og kokainrus mot kvinnen på Frogner, samt å ha truet en mann i 20-årene.

