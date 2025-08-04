Dette er nattens viktigste nyheter

Trump varsler ny leder for statistikkbyrå
President Donald Trump varslet i natt norsk tid at han vil utnevne en ny leder for USAs byrå for arbeidslivsstatistikk innen tre eller fire dager, etter at han fredag sparket Erika McEntarfer med anklager om forfalskning av jobbtall – påstander uten dokumentasjon.
Trump var misfornøyd med julitallene som viste kun 73.000 nye arbeidsplasser og nedjusteringer for mai og juni, selv om slike etterjusteringer ikke er uvanlige i amerikansk arbeidsstatistikk.
Presidenten varsler også at han vil fremme en kandidat til den ledige styreplassen i Federal Reserve, etter at Adriana Kugler trekker seg før periodens utløp.
Amerikanere kan få utbytte fra tollinntekter
President Donald Trump vurderer å gi amerikanere i middelklassen og lavere inntektsgrupper en form for utbytte fra tollinntektene på importvarer. Utspillet kom da han gikk om bord i Air Force One i natt norsk tid.
Norge ble fredag ilagt en tollsats på 15 prosent for eksportvarer til USA, på linje med EU-landene, Liechtenstein og Island. Andre land som Sveits, India og Sør-Afrika fikk betydelig høyere satser.
Selv om Trump hevder at utenlandske land skal betale for tollen, er det amerikanske importører som faktisk betaler gebyrene, og disse kostnadene vil sannsynligvis overføres til amerikanske forbrukere.
Enebolig på Romerike ubeboelig etter brann
To personer kom seg uskadet ut da det begynte å brenne i en enebolig på Gan i Lillestrøm kommune. Politiet meldte om brannen like før midnatt, og brannvesenet rykket ut til det som ble beskrevet som en bolig i ferd med å bli overtent.
Ved 2-tiden hadde brannvesenet fått kontroll over flammene, men fortsatte slukkearbeidet. Det var en stund spredningsfare til en garasje. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.
Manchester United vant USA-turnering etter uavgjort mot Everton
Manchester United sikret seieren i Premier Leagues sommerturnering i USA med 2-2 mot Everton. Bruno Fernandes og Mason Mount scoret for United, mens Iliman Ndiaye og et selvmål av Ayden Heaven sørget for Evertons poeng.
Treningskampen i Atlanta ble avgjort da Amad Diallo var uheldig med en klarering som gikk via Heaven og i mål. United endte på topp med sju poeng, mens West Ham og Bournemouth tok henholdsvis andre- og tredjeplassen etter at West Ham vant 2-0 tidligere på dagen.
Oasis i sorg etter dødsfall på Wembley-konsert
Oasis uttrykker sjokk og sorg etter at en mann i 40-årene døde under lørdagens konsert på Wembley. Vitner forteller at mannen skal ha falt fra en balkong og ble erklært død på stedet.
Londons Metropolitan Police oppfordrer publikum som kan ha sett eller filmet hendelsen til å ta kontakt. Til tross for dødsfallet ble søndagens konsert gjennomført som planlagt.
Det gjenforente bandet fortsetter sin turné med konserter i Edinburgh og Dublin, før de reiser videre til Nord-Amerika, Asia, Australia og Sør-Amerika.
Marius Borg Høiby omtalt i over 30.000 saker verden over
Kronprinsesse Mette-Marits eldste sønn Marius Borg Høiby er omtalt i 31.816 saker i mer enn 100 land siden pågripelsen i fjor, viser tall fra analysebyrået Infomedia. I Norge er det publisert 10.279 saker, tilsvarende 27 per dag, skriver Aftenposten.
Fagleder Trygve Aas Olsen ved Institutt for journalistikk mener dekningen er overdreven og påpeker at Høiby har vært utsatt for et sterkt press. Politiet er ferdig med etterforskningen, og påtaleavgjørelse ventes i midten av august.
Høiby er siktet for blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og trusler mot et tosifret antall fornærmede. Han nekter straffskyld for voldtekt, men har erkjent vold og trusler under rus.
Senterungdommen krever oljefondet ut av Israel-tilknyttede selskaper
Senterungdommens nestleder Ashish Bhargava ber moderpartiet arbeide for at oljefondet trekkes ut av selskaper som leverer til det israelske militæret og opererer i okkuperte områder, skriver Klassekampen.
Bhargava mener Senterpartiet må stille seg sammen med venstresiden for å presse på i saken, og at Norge må ta større ansvar i konflikten.
Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad svarer at partiet allerede har gått inn for å utrede forbud mot handel med selskaper som bidrar til okkupasjonen, og mener etikkrådet ivaretar de etiske vurderingene av oljefondets investeringer.