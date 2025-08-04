Dette er nattens viktigste nyheter

Trump varsler ny leder for statistikkbyrå

President Donald Trump varslet i natt norsk tid at han vil utnevne en ny leder for USAs byrå for arbeidslivsstatistikk innen tre eller fire dager, etter at han fredag sparket Erika McEntarfer med anklager om forfalskning av jobbtall – påstander uten dokumentasjon.

Trump var misfornøyd med julitallene som viste kun 73.000 nye arbeidsplasser og nedjusteringer for mai og juni, selv om slike etterjusteringer ikke er uvanlige i amerikansk arbeidsstatistikk.

Presidenten varsler også at han vil fremme en kandidat til den ledige styreplassen i Federal Reserve, etter at Adriana Kugler trekker seg før periodens utløp.

Amerikanere kan få utbytte fra tollinntekter

President Donald Trump vurderer å gi amerikanere i middelklassen og lavere inntektsgrupper en form for utbytte fra tollinntektene på importvarer. Utspillet kom da han gikk om bord i Air Force One i natt norsk tid.

Norge ble fredag ilagt en tollsats på 15 prosent for eksportvarer til USA, på linje med EU-landene, Liechtenstein og Island. Andre land som Sveits, India og Sør-Afrika fikk betydelig høyere satser.

Selv om Trump hevder at utenlandske land skal betale for tollen, er det amerikanske importører som faktisk betaler gebyrene, og disse kostnadene vil sannsynligvis overføres til amerikanske forbrukere.

Enebolig på Romerike ubeboelig etter brann

To personer kom seg uskadet ut da det begynte å brenne i en enebolig på Gan i Lillestrøm kommune. Politiet meldte om brannen like før midnatt, og brannvesenet rykket ut til det som ble beskrevet som en bolig i ferd med å bli overtent.