Trump varsler ny leder for statistikkbyrå innen få dager

Presidenten beskyldte fredag – helt uten noen form for bevis – Erika McEntarfer for å forfalsket jobbtallene.

Ifølge Reuters opplyser Trump at han vil kunngjøre hennes etterfølger om tre eller fire dager.

Trump var misfornøyd både med at det kun ble lagt til 73.000 nye arbeidsplasser i juli – et overraskende lavt tall – og med at tallene for mai og juni ble kraftig nedjustert. Slike store etterjusteringer i amerikansk arbeidsstatistikk er dog ikke uvanlige.

Samtidig varsler Trump at han vil fremme med en kandidat til den ledige styreplassen i USAs sentralbank Federal Reserve. Fredag ble det kjent at Adriana Kugler trekker seg fra styret, flere måneder før perioden hennes går ut.

(©NTB)