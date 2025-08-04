Trumps spesialutsending: Drar til Russland

Til journalister i Det hvite hus sa presidenten i forrige uke at Russlands oppførsel mot Ukraina er «motbydelig».

– Russland – jeg synes det er motbydelig det de gjør, sa Trump.

Søndag bekreftet presidenten i en uttalelse at spesialutsending Steve Witkoff skal reise til Russland onsdag eller torsdag denne uken.

Trump har gitt Russlands president Vladimir Putin frist til 8. august med å stanse krigen mot Ukraina. Hvis så ikke skjer, blir det økonomisk press både mot Russland og russiske handelspartnere, har han sagt.

