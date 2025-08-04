Wall Street Journal: – Anerkjennelse av Palestina oppmuntrer Hamas

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass
Frankrike, Canada og Storbritannia vil anerkjenne en palestinsk stat. Det oppmuntrer bare Hamas og de styrker de palestinske selvstyremyndighetenes steilhet. Ingen bør ønske at Vestbredden blir et nytt Gaza, viet til å ofre sitt eget folk i en evig krig mot Israel.
I begeistring over planene om å anerkjenne en palestinsk stat, har Hamas hardnet sin posisjon og avvist nye våpenhvileforhandlinger. Men selv om en anerkjennelse av en palestinsk stat ikke er en gavepakke til Hamas akkurat nå, ville det likevel være en politisk feil.
I både 2000, 2001 og 2008 avviste de palestinske selvstyremyndighetene (PA) israelske tilbud om statsdannelse. De ville ikke gi opp drømmen om en massemigrasjon for å herske over hele landet «fra elven til havet».
I stedet har selvstyremyndighetene satset på en kampanje med internasjonalt press. Frankrike, Storbritannia, Canada og noen få andre bekrefter nå at denne strategien gir resultater.
Storbritannia stiller ingen krav til PA. Frankrike og Canada nøyer seg med «forpliktelser» fra PA om reformer de vet at PA verken har evne eller vilje til å gjennomføre.
Det kommer ingen palestinsk stat fordi PA er svakt, korrupt og steilt, og Hamas ønsker å drepe hver eneste jøde. Internasjonal anerkjennelse kan fungere som en plattform for juridisk krigføring mot Israel.
Men ved å vise Hamas at krig fungerer når den føres kynisk nok, og ved å vise PA at de aldri trenger å inngå kompromisser, skyver man palestinsk statsdannelse enda lenger unna.
Virtuelle private nettverk (VPN) forbindes gjerne med autoritære regimer, der forbrukere bruker dem for å omgå nettsensur. Men nedlastinger av apper som skjuler en brukers nettposisjon har skutt i været i Storbritannia etter at nye regler for aldersverifisering trådte i kraft.
Den offentlige debatten i Tyskland fokuserer nesten utelukkende på farene og de negative sidene ved det å være foreldre. Det fordreier virkeligheten og gjør det vanskeligere for potensielle foreldre å si ja til barn. Men det kan være den beste avgjørelsen i deres liv.
Det svenske skogbruket er det mest regulerte og hensynsfulle i verden, og skogprodukter er avgjørende for omstillingen til et bedre klima. Men næringen må beskyttes mot aktivister. Hverken naturvernere eller samiske interesser kan ha vetorett over myndighetsgodkjent hogst.