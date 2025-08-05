– Det er så dumt at det ikke er til å begripe

ALT LIKT: – Arbeidende kapital er i mine øyne et meningsløst begrep. Vi bør likebehandle alle aktiva. Dersom man absolutt skal ha formuesskatt så bør man sidestille unoterte og noterte aksjer, pensjonsavtaler og primærbolig, sier Finansco-gründer Eirik Furuseth. Foto: Iván Kverme

Lukk