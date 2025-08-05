Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Investorer bør være sterkt bekymret for retningen amerikansk økonomi er på vei. I velfungerende økonomier holder politikerne seg unna beslutningene til en selvstendig sentralbank. Donald Trump har derimot sparket lederen for statistikkavdelingen i Arbeidsdepartementet, og han fortsetter hetsen mot sentralbanksjef Jerome Powell.

At lederen for verdens største økonomi på denne måten skyter budbringeren, er urovekkende. Den som legger frem tall som ikke bekrefter Trumps narrativ om den påstått formidable amerikanske økonomien, får sparken. Det er rimelig å anta at Erika McEntarfers etterfølger ikke vil gjenta feilen: Å si tingene som de er.

FIKK SPARKEN: Erika McEntarfer. Foto: NTB

Avskjedigelsen av McEntarfer og de verbale angrepene på Powell er to klare tegn på at Det hvite hus griper stadig sterkere inn i den økonomien.

Dette kommer på toppen av en rekke dyptgripende, og i seg selv urovekkende, endringer i det globale handelssystemet. Kostnadene vil bæres av amerikanske husholdninger, samt av importører og eksportører. Det vil få konsekvenser for inflasjon, vekst og bedriftenes fortjenestemarginer.

Men ingenting er enkelt i Trumps USA. Kan man stole på at fremtidige jobbtall ikke blir pyntet på for å tekkes ham? Og hvem vet hva som vil veie tyngst for Fed når den standhaftige Powell er ute av bildet – prisstabilitet eller presidentens agenda?

Alle som driver forretninger med USA må ta dette skremmende scenariet i betraktning.

The Wall Street Journal

Søndag rømte flere titalls demokrater fra Texas for å forhindre at Republikanerne vedtar et nytt kart over valgkretsene til Representantenes hus. Det finnes et element av gjensidig garantert ødeleggelse her: Demokratene vil ikke gi opp muligheten til å manipulere kretsgrensene hvis ikke Republikanerne gjør det samme.

Financial Times

Det ryktes at Meta lokker med signeringsbonuser på flere titalls millioner dollar for å rekruttere de beste hodene innen kunstig intelligens. Men det er risikabelt å samle et lag med stjerner og forvente at de automatisk vil trylle frem resultater. Ved Metas hovedkontor murres det allerede.

Die Welt

Krig, kriser, klimaendringer – dårlige nyheter og en nærmest lystbetont miljø-apokalyptikk dominerer overskriftene. Men tallene forteller en annen historie. Det er på tide å gjenoppdage fremskrittets kraft. Likevel blir mange barn nærmest indoktrinert med miljø-apokalypse.

