Martin Bech Holte: Slipper ny bok

Den tidligere Aker- og McKinsey-toppen håper å skape ny politisk debatt, slik han gjorde med debuten, som tok for seg «hvordan Norge endte i oljefondets felle», som det het i undertittelen.

Etterfølgeren «Alternativt statsbudsjett» med undertittelen «slik skaper vi vekst og styrker velferdsstaten», skal derimot peke på løsninger til det Bech Holte mener er Norges økonomiske problemer.

– Prosjektet er å skru sammen et ekte alternativt statsbudsjett og vise hvordan det kan gjøre folks hverdag bedre, men også å forklare hvorfor det er nødvendig at noen utenfra prøver å inspirere til nye ideer, sier han til VG.