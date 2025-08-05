Martin Bech Holte: Slipper ny bok

Martin Bech Holte som slapp hitboka «Landet som ble for rikt» tidligere i år, kommer allerede i høst med en ny bok.

Category iconSamfunn
Publisert 5. aug. | Oppdatert 5. aug.
Article lead
+ mer
lead
NY BOK: Martin Bech Holte, næringslivsleder og forfatter. Foto: Eivind Yggeseth
NY BOK: Martin Bech Holte, næringslivsleder og forfatter. Foto: Eivind Yggeseth
NTB
Tips meg
Del

Den tidligere Aker- og McKinsey-toppen håper å skape ny politisk debatt, slik han gjorde med debuten, som tok for seg «hvordan Norge endte i oljefondets felle», som det het i undertittelen.

Etterfølgeren «Alternativt statsbudsjett» med undertittelen «slik skaper vi vekst og styrker velferdsstaten», skal derimot peke på løsninger til det Bech Holte mener er Norges økonomiske problemer.

– Prosjektet er å skru sammen et ekte alternativt statsbudsjett og vise hvordan det kan gjøre folks hverdag bedre, men også å forklare hvorfor det er nødvendig at noen utenfra prøver å inspirere til nye ideer, sier han til VG.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI