Stoltenberg ber om Israel-gjennomgang innen 20. august

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sa tirsdag ettermiddag at han vil be Norges Bank og Etikkrådet om en gjennomgang etter avsløringen av oljefondets investeringer i omstridte israelske selskaper som bidrar til krigføringen på Gaza.

Etikkrådet hadde da allerede vært ute og uttalt at de kunne ha vurdert investeringene i de aktuelle selskapene annerledes.

Ved 19-tiden tirsdag kveld kom meldingen om at regjeringen ga banken og rådet drøyt to uker på seg.

– Norges Bank og Etikkrådet skal så raskt som mulig, og senest innen 20. august, komme tilbake til Finansdepartementet med en gjennomgang av investeringene og en vurdering av eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendig, skriver Finansdepartementet.

– Pinlig

– Dette er pinlig åpenlyst, sier Liv Tørres, leder for LOs internasjonale arbeid, til VG om oljefondet og Etikkrådets svikt i å undersøke forhold rundt selskapene som norske skattepenger blir plassert i.

LO har i lang tid stått i bresjen for boikott av israelske selskaper som bidrar til okkupasjonen av palestinske områder.

– Oljefondet må trekke seg ut av disse investeringene nå, sier Tørres.

Tangen visste ingenting

Sjefen i oljefondet, Nicolai Tangen, opplyste tirsdag at investeringene i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines var økt til over 2 prosent mens krigen i Gaza har pågått. Han var ikke klar over selskapets aktiviteter og avtaler med det militære.

– Nei, fordi dette selskapet har ikke vært på noen som helst ekskluderingsliste. Ikke på FNs liste, ikke DBO-listen (Don't Buy Into Occupation), sier han til NTB.