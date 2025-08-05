Stoltenberg ber om Israel-gjennomgang innen 20. august

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sa tirsdag ettermiddag at han vil be Norges Bank og Etikkrådet om en gjennomgang etter avsløringen av oljefondets investeringer i omstridte israelske selskaper som bidrar til krigføringen på Gaza.
Etikkrådet hadde da allerede vært ute og uttalt at de kunne ha vurdert investeringene i de aktuelle selskapene annerledes.
Ved 19-tiden tirsdag kveld kom meldingen om at regjeringen ga banken og rådet drøyt to uker på seg.
– Norges Bank og Etikkrådet skal så raskt som mulig, og senest innen 20. august, komme tilbake til Finansdepartementet med en gjennomgang av investeringene og en vurdering av eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendig, skriver Finansdepartementet.
– Pinlig
– Dette er pinlig åpenlyst, sier Liv Tørres, leder for LOs internasjonale arbeid, til VG om oljefondet og Etikkrådets svikt i å undersøke forhold rundt selskapene som norske skattepenger blir plassert i.
LO har i lang tid stått i bresjen for boikott av israelske selskaper som bidrar til okkupasjonen av palestinske områder.
– Oljefondet må trekke seg ut av disse investeringene nå, sier Tørres.
Tangen visste ingenting
Sjefen i oljefondet, Nicolai Tangen, opplyste tirsdag at investeringene i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines var økt til over 2 prosent mens krigen i Gaza har pågått. Han var ikke klar over selskapets aktiviteter og avtaler med det militære.
– Nei, fordi dette selskapet har ikke vært på noen som helst ekskluderingsliste. Ikke på FNs liste, ikke DBO-listen (Don't Buy Into Occupation), sier han til NTB.
Tangen pekte på at Etikkrådet, som skal ettergå oljefondets investeringer, ikke har reagert på plasseringene som er foretatt.
Spurte regjeringen i juni
Bet Shemesh Engines lager flymotorer, noe som ikke har vært noen sanksjonsliste, men driver også med vedlikehold av motorene til jagerfly og helikoptre som Israels militære bruker. Det hadde ikke Etikkrådet, som overvåker oljefondets pengeplasseringer, fått med seg.
– Israel er et ganske militarisert samfunn og at man kan finne et slikt tilfelle vil ikke være spesielt, sier fagrådgiver Aslak Skancke i Etikkrådet til NTB.
Allerede i slutten av juni stilte FriFagbevegelse Finansdepartementet spørsmål om oljefondets investeringer i selskaper som bidro til Israels krigføring mot palestinerne. I svaret da viste departementet til Etikkrådets gjennomgang i fjor, hvor det ikke var funnet selskaper som hadde levert våpen til israels militære.
Mandag skrev Aftenposten at Bet Shemesh Engines ikke bare produserte flymotorer, men også drev vedlikehold av IDFs fly.
Peker på Norges Bank
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa han ble «urolig» over opplysningene da han ble konfrontert med dem.
– Jeg blir veldig urolig når jeg ser det. Jeg har bedt finansministeren ta kontakt med Norges Bank for å finne ut hva situasjonen er og hvordan selskapet blir behandlet, sa han.
Da finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen ut på ettermiddagen understreket han gjentatte ganger at det er Norges Bank som er ansvarlige for å følge de etiske retningslinjene som Finansdepartementet vedtar.
– Det er Norges Bank og pensjonsfondet som har ansvaret for iverksettelsen og gjennomføringen basert på det overordnede, sier Stoltenberg.
Krever svar
Opposisjonen reagerer på at norske offentlige midler er brukt til investeringer. Rødts leder Marie Sneve Martinussen krever ekstraordinært møte i Stortinget hvor regjeringen må redegjøre for saken. Også Høyre ber om en redegjørelse fra regjeringen.
Venstre-leder Guri Melby krevde tirsdag at regjeringen trekker fondet ut av alle israelske selskaper.
– Venstre mener Norge nå må trekke oljefondet helt ut av alle investeringer i Israelske selskaper, for å unngå at vi stadig kommer i situasjoner som denne knyttet til problematiske enkeltselskaper, sier Melby.