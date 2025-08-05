Oljefondet har økt i israelsk selskap
Oljefondssjef Nicolai Tangen bekrefter overfor NTB at oljefondet kjøpte seg ytterligere opp i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines Holdings også i 2025.
Publisert 5. aug. | Oppdatert 5. aug.
– Når det gjelder det spesifikke selskapet, så kom det inn i porteføljen i 2023, og gikk opp i fjor og har gått litt opp så langt i år, sier Tangen til NTB.
– Så dere har gjort noen ytterligere oppkjøp i år?
– Lite grann, svarer han.
Aftenposten avslørte mandag kveld at oljefondet hadde kjøpt seg opp i selskapet i 2023. Ved utgangen av det året eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt, mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere.