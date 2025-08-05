Jusprofessor: Frikjenner oljefondet

Graver var selv med på å utforme oljefondets etiske regelverk. Han peker på to grunner til at retningslinjene er for dårlig tilpasset.

– Den første er at retningslinjene først og fremst legger opp til at etiske utfordringer skal løses gjennom dialog mellom fondet og selskapene og ikke gjennom uttrekk. Den andre grunnen er at retningslinjene retter seg mot uetisk atferd hos selskaper, mens det jo i Gaza først og fremst er staten Israels atferd folk reagerer på, sier han til Dagens Næringsliv.

Mandag kveld skrev Aftenposten at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i selskapet Beit Shemesh Engines Holdings, som vedlikeholder israelske fly.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreket tirsdag at det finnes et etikkråd og klare bestemmelser om at Norge ikke skal investere i selskaper som bryter folkeretten.

Graver mener imidlertid at det er politikerne som må beslutte å trekke fondet ut av investeringer i Israel.

– Det er ingen løsning å skyve ansvaret over på Nbim (oljefondet, red.anm.) eller etikkrådet, da de ikke har det verktøyet som kreves. Regjeringen bør beslutte at fondet ikke skal være investert i israelske selskaper.

– Dette behøver ikke å bety at man går til full boikott av Israel, og det forutsetter heller ikke noen slik boikott. Det at man ikke ønsker å kutte alle forbindelser med Israel er ikke noe argument imot å la være bidra med kapital til landets næringsliv, slik situasjonen nå er med krigen i Gaza, legger han til.

