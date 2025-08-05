Kjersti Stenseng (Ap): Vil styrke rettighetene til folk som leier bolig

Det er nesten 1 million leietakere i Norge. Husleieloven regulerer rettigheter og plikter som leietakere og utleiere har i et leieforhold, og regjeringen ønsker å styrke rettighetene til leietakerne.

– Mange leietakere føler seg ikke trygge nok på bosituasjonen sin. Det ønsker vi å gjøre noe med. Det å bo i leid bolig skal være et godt og trygt alternativ til å eie, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) i en pressemelding.

Husleielovutvalget la i oktober fram et forslag til mange endringer i husleieloven, men basert på tilbakemeldingene fra høringsinstansene har regjeringen valgt å legge bort flere av forslagene, inkludert retten til å forlenge visse typer tidsbestemte leieavtaler, standardkompensasjon ved urettmessig inntreden i leieboligen og krav om avsetting av leieinntekter til bomiljøtiltak.

Blant de viktigste endringene som foreslås, er at minstetiden for tidsbestemte leiekontrakter skal økes fra tre til fem år, med unntak for sokkelboliger. Det blir bindende minstekrav til kvaliteten på leieboligen og «som den er»-forbehold i leieavtaler vil ikke lenger være tillatt.

Regjeringen foreslår også at reklamasjonsfristen for mangler ved overtakelse forlenges og at bindingstid i leieavtaler blir forbudt, slik at leier kan si opp avtalen når som helst

Unntaket for ettårige kontrakter for sokkelboliger videreføres også.

Regjeringen arbeider nå med et helhetlig lovforslag som skal fremmes for Stortinget.

