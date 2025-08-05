Oljefondet eier aksjer: Selskapet leverer dronekameraer til det israelske militæret

Ved nyttår eide oljefondet 1,2 prosent av israelske Next Vision Stablilized Systems. Det tilsvarte 184 millioner kroner, skriver E24.

Grunnlegger og styreleder Chen Golan bekreftet i et intervju med den israelske finansavisen Ctech i desember 2023 at krigen har vært med å øke selskapets inntekter.

– Krigen i Gaza har helt klart økt etterspørselen, sa han.

Ifølge E24, skriver avisen at selskapets salg doblet seg den første måneden av Gaza-krigen.

– Kriger hjelper oss med å selge flere kameraer. Det er uheldig, men sant, fordi det er et reelt behov, sa Golan.

Oljefondets oversikt viser bare fondets eierskap ved utgangen av hvert år. Det er foreløpig ikke kjent om oljefondet investerte i selskapet før eller etter krigen brøt ut 7. oktober. Fra 2023 til 2024 ble oljefondets investering redusert noe fra 190 millioner kroner til 184 millioner.

Mandag ble det kjent at oljefondet har vært investert i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines Holdings, som driver med vedlikehold av israelske kampfly.