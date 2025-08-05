Netanyahu sier han vil fullføre beseiringen av Hamas

Dette kommer etter at statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag uttalte seg om nødvendigheten av å beseire Hamas.

– Det er nødvendig å fullføre beseiringen av fienden i Gaza og befri alle gislene og sikre at Gaza ikke lenger utgjør en trussel mot Israel, sa Netanyahu.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av meldinger i israelske medier om at Netanyahu er klar for å okkupere hele Gazastripen. Et planlagt møte i Israels sikkerhetskabinett tirsdag for å diskutere en ny Gaza-plan ble utsatt, ifølge avisen Haaretz

Forsvarsminister Israel Katz har kunngjort at han skal legge fram en plan for å oppnå seier over Hamas.

– Å beseire Hamas i Gaza, og det å legge til rette for at gislene kan vende hjem, er hovedmålene med krigen i Gaza, og vi må ta alle nødvendige skritt for å oppnå dem, sa Katz under et besøk hos det israelske militæret på Gazastripen.

Disse uttalelsene og det kommende kabinettmøtet kan bety en intensivering av Israels militære strategi i Gaza.

