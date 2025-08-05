SV krever innsyn i dialogen mellom oljefondet og Finansdepartementet om israelske investeringer

– Vi må komme til bunns i hva Stoltenberg gjorde og visste etter at han fikk informasjon om at oljefondet hadde investert i et selskap som vedlikeholder israelske bombefly som lemlester palestinske liv og legger Gaza i ruiner, sier nestleder Lars Haltbrekken i SV til NTB tirsdag kveld.

Han vil ha innsyn i alle opplysninger som kan kaste lys over saken.

– Jeg ber derfor om å få tilsendt all kommunikasjon mellom Finansdepartementet og Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland og Norges Bank fra 1. januar 2025 til dags dato, sier SV-politikeren.

Kjent i juni

Både statsministeren og finansministeren kommenterte tirsdag avsløringen om at Statens pensjonsfond utland (SPU), oljefondet, sitter på aksjer som ved årsskiftet var verdt rundt 280 millioner kroner i tre israelske selskaper som tjener stort på krigen i Gaza, og som har kontrakter med landets militære styrker.

Men etter hva som er kommet fram sendte avisen FriFagbevegelse allerede i slutten av juni spørsmål til Finansdepartementet om investeringene knyttet til nye opplysninger fra databasen til antikrigsbevegelsen New Profile.

Uten å gå inn på ferskere informasjon viste imidlertid statssekretær Torgeir Micaelsen (Ap) bare til vurderingen fra Etikkrådet fra 2024 som hadde undersøkt to av selskapene uten å finne noe å slå ned på.

– Det er i dag svært uklart hva som ble gjort med denne alvorlige informasjonen. Derfor ber vi om fullt innsyn i all kommunikasjon mellom Finansdepartementet og Etikkrådet fra 1. januar i år til dags dato, sier Haltbrekken.

Må ha svar raskt

Han lurer på hvorfor det ikke skjedde noe mer med saken før Aftenposten mandag kveld publiserte en sak om samme tema. Nå har Etikkrådet og Norges Bank fått 15 dager på seg til å svare Finansdepartementet på hvilke investeringer oljefondet har i Israel.

SV vil derimot ha svar fra finansminister Jens Stoltenberg før det. De har valgt å bruke en regel fra Stortingets forretningsorden der en stortingsrepresentant, gjennom stortingspresidenten, kan be om innsyn i forvaltningens dokumenter.

– Presidenten oversender anmodningen til det ansvarlige regjeringsmedlemmet, som snarest og senest innen tre dager enten skal utlevere dokumentet eller meddele skriftlig hvorfor det ikke er utlevert innen fristen, og i tilfelle når det vil bli utlevert eller hvorfor det ikke vil bli utlevert, står det i Stortingets regelverk.

– Denne saken er så alvorlig at vi må raskt ha svar, sier Haltbrekken.

