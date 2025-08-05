Trump-administrasjonen kutter i midlene til New Yorks terrorforebygging

Få dager etter at en mann drepte fire personer i en skyskraper i New York, varsler Trump-administrasjonen at de kutter støtten til forebygging av terror i byen.

Publisert 5. aug. | Oppdatert 5. aug.
Politifolk i New York samles på 52nd Street utenfor en skyskraper i Manhattan der fire personer ble skutt og drept i forrige uke, en av dem en politibetjent. Foto: Angelina Katsanis / AP / NTB Angelina Katsanis / AP / NTB
NTB
Fire personer ble skutt og drept da en 27 år gammel mann fra Las Vegas stormet en skyskraper på Manhattan. En av de drepte var en 36 år gammel politibetjent, og angrepet skal ha vært ment å være rettet mot fotballigaen NFL.

Trump-administrasjonen sier nå at den kommer til å kutte i støtten til arbeidet med å hindre terrorangrep med 64 millioner kroner i år. Pengene trekkes fra sikkerhetsfondet for byområder.

Det føderale krisehåndteringsbyrået (Fema) opplyste om kuttet i et tilskuddsvarsel publisert sist fredag.

– Det gir absolutt ingen mening, og ingen begrunnelse er gitt for å kutte i New Yorks tildeling med tanke på den økte trusselsituasjonen, sa en talsperson i New York mandag ettermiddag.

Fema har de siste årene redusert midlene til terrorforebygging for New York, men årets kutt er det største, med 41 prosent sammenlignet med 2024.

(©NTB)

