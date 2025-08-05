Senterpartiet: Vil kjøpe tilbake ubåtbasen Olavsvern

Olavsvern ble lagt ned i 2009. Fram til nedleggelsen brukte Nato og Norge store summer på å bygge og vedlikeholde ubåtbasen, ifølge NRK.

I 2013 ble Olavsvern solgt til Olavsvern Group AS og Tromsø-investorer, og etter hvert ordfører i byen, Gunnar Wilhelmsen, for 38 millioner kroner.

Basen ble nedlagt etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV, og fikk støtte fra Senterpartiet.

Nå snur de, og ønsker at basen skal tilbakeføres til Forsvaret.

– Olavsvern er et enormt anlegg, og ligger for Norge i et veldig viktig område. Vi mener at vi bør sørge for at Forsvaret igjen disponerer anlegget, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han mener det var feil beslutning å legge ned Olavsvern den gang.

WilNor Governmental Services (WGS), er største eier i Olavsvern Group AS. Selskapet eies av Wilhelmsen-gruppen. Visepresident for selskapskommunikasjon i Wilhelmsen, Ole Jakob Ytterdal, sier de er positive til dialog med Forsvaret.

– Vi er positive til en dialog med Forsvaret om hvordan Olavsvern best kan bidra til nasjonale beredskapsbehov fremover. Bruk av basen kan rask bidra til økt beredskap og forsvarsevne i et viktig operasjonsområde.

Forsvarskommisjonen har tidligere uttalt at marinebasen Olavsvern i Tromsø bør gjenåpnes i forbindelse med den økte forsvarssatsingen de mener trengs.

