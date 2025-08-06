Dagens Industri: – Faren ved å satse på Novo Nordisk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Kurskollapsen i Novo Nordisk, kjent for sine banebrytende fedme- og diabetesmedisiner, angår ikke bare selskapets aksjonærer. Hele den danske økonomien påvirkes negativt. Det belyser risikoen ved å være avhengig av ett enkelt selskap. Det er farlig når et selskap blir en ledestjerne.

For bare ett år siden var Novo Nordisk Europas høyest verdsatte selskap. Men tilbakeslag for nye legemidler og sviktende salg i det viktige amerikanske markedet har sendt aksjen ned.

Forrige ukes resultatvarsel ble et knusende slag for de allerede hardt prøvede eierne: Omtrent en tredjedel av børsverdien – tilsvarende rundt 1.000 milliarder svenske kroner – ble visket ut.

Danmark er usedvanlig avhengig av Novo Nordisk. Selskapets dominans og innflytelse minner om Nokias rolle i Finland på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, eller Ericssons dominerende posisjon på den svenske børsen rundt årtusenskiftet.

Kanskje opplever Danmark nå sitt «Nokia-øyeblikk» gjennom Novo Nordisk. Den finske mobilgiganten reagerte altfor sent da Apple lanserte sin første smarttelefon og mistet dermed sin dominerende markedsposisjon.

Forhåpentlig trenger det ikke gå like galt for Novo Nordisk. Selv om analytikerne har justert kursmålene ned, anbefaler mange fortsatt å kjøpe aksjen. Markedet for selskapets legemidler vil neppe forsvinne.

Uansett hvordan det går for Novo Nordisk, kan én ting allerede slås fast: At ett selskap blir en ledestjerne for et helt land er ikke nødvendigvis positivt. Det gjelder særlig for mindre økonomier, som de nordiske. Å ha bredde i næringslivet er alltid ettertraktet.

AVHENGIG AV ETT SELSKAP: Folk vandrer gatelangs i Strøget sentralt i København. Danmark er blitt avhengig av suksess i Novo Nordiske, skriver den svenske avisen Dagens Industri. Foto: NTB

The Wall Street Journal

USA leder verden inn i en ny æra med medisinske gjennombrudd og biologiske behandlinger. Hvorfor jobber da USAs politiske elite – først Demokratene og nå Republikanerne – hardt for å forsinke, kanskje til og med stoppe denne utviklingen?

Financial Times

Stakkars den som må overbringe dårlige nyheter om amerikansk økonomi til Donald Trump. Uten bevis hevder han at sjefen for Bureau of Labor Statistics har manipulert tallene for arbeidsmarkedet. Å sparke Erika McEntarfer undergraver troverdigheten til avgjørende nasjonal statistikk.

Die Welt

Leipzigs universitetssykehus har tatt imot et barn som bærer navnet Yahya Sinwar. Gutten er oppkalt etter den drepte lederen av Hamas. Det viser at foreldrene hater liberalt demokrati, menneskerettighetene, Vesten – og fremfor alt: jøder og israelere. Vil Yahya Sinwars foreldre til Gaza?

