Tyskland tar grep: Forbereder fond på over 1.000 milliarder

Tyskland forbereder et investeringsfond på 100 milliarder euro som skal investere i strategiske aktiva, inkludert i forsvarssektoren, energi og kritiske råvarer, melder Bloomberg.

Det tilsvarer 1.185 milliarder kroner.

Fondet vil i første omgang tilføres minst 10 milliarder euro i offentlige midler, men målet er å hente inn opp mot ti ganger så mye i privat kapital, fra eksempelvis aktører innen venturekapital og såkalte family offices.

Les også Andreassen om historisk brudd: – Vil ikke lenger være verdens søppelfylling Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener Trumps nye tollsatser ikke er et blaff, men begynnelsen på en ny økonomisk verdensorden.

Viktig med privat kapital

Tysklands økonomidepartement opplyser i en uttalelse til nyhetsbyrået at investeringsfondet vil fokusere på vekst, innovasjon og konkurransedyktighet i samarbeid med private tyske og europeiske investorer, og at «privat kapital er en viktig drivkraft for å overvinne store økonomiske utfordringer».

Energiinfrastruktur ventes å bli et viktig fokusområde.

Foruten strategiske posisjoner ventes fondet også å styrke de innenlandske kapitalmarkedene, der private aktører har vært lite villige til å investere i mer risikable prosjekter, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Kjetil Olsen:– Helt uenig med Jan L. Andreassen – USA har økt tollen, men alle andre jobber for økt handel, understreker Kjetil Olsen i Nordea Markets. Han tror derfor ikke på flere rentekutt på grunn av tollavklaringen.

Forhandlinger gjenstår

Det nye flaggskipfondet er en del av forbundskansler Friedrich Merz' tiltak for å få ny fart på veksten i den tyske økonomien etter to år med tilbakegang. Det gjenspeiler også økt geopolitisk risiko, skriver Bloomberg.

De offentlige midlene er gjenstand for pågående forhandlinger mellom finansdepartementet og den statlige utviklingsbanken KfW.

Økonomidepartementet vil ikke oppgi detaljer om midlenes struktur, investeringsstrategi eller timing.

Bloombergs kilder opplyser imidlertid at fondets offisielle oppstart vil finne sted i september eller oktober, når Forbundsdagen er tilbake fra sommerferie.