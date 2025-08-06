Trump-administrasjonen har truet en lang rekke amerikanske universiteter og høyskoler med kutt i bevilgningene som straff for det han anser som propalestinsk virksomhet og manglende beskyttelse av jødiske studenter.

Administrasjonen vil også ha vekk undervisning om klimaendringene, forskning om kjønnsoverskridende temaer, mangfold, likestilling og inkludering.

Store tall

– Stanford er i ferd med å gjøre store nedskjæringer i budsjettet. I forrige uke gjorde mange fakulteter og tilsluttede læresteder kutt i bemanningen. I sum er det snakk om 360 oppsigelser, sier en talsmann.

I juni opplyste Stanford i California at budsjettet for neste studieår blir kuttet med 140 millioner dollar på grunn av endringer i de økonomiske omstendighetene, i all hovedsak endringer i den føderale politikken overfor universitetene, som det formelt heter.

Kutt over hele fjela

I forrige uke innstilte president Donald Trump bevilgninger på 330 millioner dollar til University of California, Los Angeles (UCLA). Begrunnelsen var også her at universitetet ikke hadde klart å hindre at det utviklet seg et fiendtlig miljø for jødiske og israelske studenter. Administrasjonen mener at universitetene fostrer antisemittisme gjennom propalestinske markeringer og holdninger.

UCLA sier til Los Angeles Times at ledelsen for universitetet forbereder seg på forhandlinger med Trump-administrasjonen. Både Columbia-universitetet og Brown-universitet har fått betydelige kutt i overføringene, mens situasjonen for Harvard ikke er avklart.