Børsfest for britiske pub-aksjer

–Vi regner med at det engelske kvinnelandslagets kjempesuksess under sommerens fotball-EM alene har økt salget med rundt to og en halv million pints (britisk måleenhet, red.anm.). Dette stimulerer ikke bare de britiske pubeiernes omsetningstall, men sikrer også staten anslagsvis 13 millioner pund i økte skatte- og avgiftsinntekter, uttalte nylig Emma McClarkin, som er toppsjef i British Beer and Pub Association (BBPA). Omsetningstallene er uansett på vei opp, meldte den britiske bransjeorganisasjonen tidligere i år, og refererte da til data som viste at pubsalget av så vel alkoholfritt som alkoholholdig øl nådde 27 millioner pints i 2024 – en økning på 35 prosent målt mot tilsvarende 2022-tall.

Og de økte salgstallene har ikke gått upåaktet hen blant pubinvestorene på London-børsen. Der har blant annet aksjekursen til det britiske pubselskapet JD Wetherspoon bare siden inngangen til 2025 steget med nær 20 prosent – en kursøkning som er mer enn det dobbelte av hva den britiske hovedindeksen FTSE 100 kan skilte med. Mitchells & Butlers, som driver rundt 1.800 puber, barer og restauranter over hele Storbritannia, har også vind i seilene, ettersom selskapets aksjekurs så langt i år er opp med nær 12 prosent. Men selv etter den siste tidens kursoppganger for flere av de britiske pubkjempene, prises de i gjennomsnitt til P/E-multipler godt under sine historiske nivåer, påpekte Financial Times nylig. Den britiske næringslivsavisen viste også til at den gryende puboptimismen har fått det nederlandske bryggeriet Heineken til å oppgradere sine rundt 2.400 hovedutsalgssteder på de britiske øyer – til en samlet prislapp på om lag 40 millioner pund, tilsvarende litt over en halv milliard kroner. En rekke puber drar også i gang egne kundeinitiativ, som medlemsfordelsprogrammer, bedre produktutvalg samt ymse temafester – med tanke på å stimulere omsetningstallene ytterligere.

Og det trengs, for den britiske pubbransjen – som årlig omsetter for mer enn 34 milliarder pund (rundt 450 milliarder kroner) og sysselsetter rundt én million personer – har møtt reale motbakker det siste tiåret. I dag er det i underkant av 45.000 operative puber, mot rundt 60.000 ved inngangen til 2000-tallet, viser BBPA-tall. Men antallet puber som velger å legge ned, flater nå ut og vitner om at britene alt i alt verner godt om sine viktige stamsteder – selv i en tid med høye levekostnader og stive renter. Og på London-børsen råder altså en gryende puboptimisme, men til tross for den siste tidens jevnt over friske kursoppganger, ligger aksjekursene i mange tilfeller fortsatt milevis unna tidligere topper.