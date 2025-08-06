VEKST FREMFOR SKATT: – Formuesskatten henter inn rundt 30 milliarder kroner. Men i jakten på fordeling, glemmer regjeringen det viktigste: verdiskapingen som skal til for å ha noe å fordele, sier Atle Hovi adm. direktør i Beitostølen Resort. Foto: Hilde Oreld

Lukk