Beitostølen-kongens skattemodell: Gir dobbelt av formuesskatt uten å koste en krone
– Hvis 100.000 bedrifter får vokse med 2,5 millioner kroner hver, snakker vi over 60 milliarder i moms. Det er dobbelt så mye som formuesskatten – helt uten å svekke bedriftenes evne til å investere, ansette og konkurrere.
Publisert 6. aug. | Oppdatert 6. aug.
VEKST FREMFOR SKATT: – Formuesskatten henter inn rundt 30 milliarder kroner. Men i jakten på fordeling, glemmer regjeringen det viktigste: verdiskapingen som skal til for å ha noe å fordele, sier Atle Hovi adm. direktør i Beitostølen Resort. Foto: Hilde Oreld