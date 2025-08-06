– Russerne er ivrige etter å fortsette dialogen med USA. De sekundære sanksjonene ventes fortsatt å bli iverksatt på fredag, sier en tjenesteperson fra Det hvite hus til nyhetsbyrået Reuters.

USAs utsending Steve Witkoffs møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag.

Trump har truet med sanksjoner mot Moskva hvis det ikke tas grep for å avslutte krigen i Ukraina. Fristen utgår fredag.

Møtet mellom Putin og Witkoff onsdag var svært produktivt, og det ble gjort stor fremgang, ifølge president Donald Trump.

– Alle er enige om at denne krigen må slutte, og vi vil jobbe mot dette i dagen og ukene fremover, skriver Trump på Truth Social.

Trump har informert og oppdatert noen europeiske allierte om samtalen.

Witkoff hastemøte med Putin varte i rundt tre timer. Målet var å finne et gjennombrudd i den tre og et halvt år lange krigen som begynte med Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.