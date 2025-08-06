Zelenskyj og Trump snakket sammen

Zelenskyj har snakket med Trump i etterkant av at USAs utsending Steve Witkoff besøkte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag.

Zelenskyj oppgir at andre europeiske ledere også tok del i samtalen, uten å gå inn på hvilke det er snakk om. Det skriver han på X.

– Vår felles holdning med våre partnere er helt klar – krigen må ta slutt. Og det må skje på en rettferdig måte. Europeiske ledere deltok i samtalen, og jeg er takknemlig for støtten fra hver og en av dem. Vi diskuterte det som ble sagt i Moskva, skriver han.

– Ukraina vil definitivt forsvare sin uavhengighet. Vi trenger alle en varig og pålitelig fred. Russland må avslutte krigen som det selv startet. Takk til alle som støtter Ukraina, skriver Zelenskyj videre.

