USAs president Donald Trump har planer om å møte Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Møtene kan skje allerede neste uke.

Møtet med Putin er ventet å skje først, før Trump vil følge opp med et møte med Zelenskyj kort tid etterpå, ifølge den amerikanske storavisen The New York Times. Avisen viste til to kilder med kjennskap til planene.

Det hvite hus bekreftet senere at Trump er åpen for et fysisk møte med sine russiske og ukrainske motparter.

– Russerne uttrykte ønske om å møte med president Trump, og presidenten er åpen for å møte med både president Putin og president Zelenskyj, sier talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt.

Planene kom fram i en telefonsamtale med europeiske ledere onsdag. Til stede i telefonsamtalen var Natos generalsekretær Mark Rutte, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og Finlands president Alexander Stubb.

Russland og Ukraina har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Meldingene om et mulig møte kommer etter at USAs utsending Steve Witkoff møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag. Zelenskyj snakket også med Trump onsdag og uttalte i etterkant at han tror Russland er mer tilbøyelige til å gå med på en våpenhvile enn før.

Trump har gitt Putin frist til fredag med å ta grep for å få til våpenhvile i Ukraina. Det er ventet at USA kommer til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland dersom det ikke skjer framgang innen da.