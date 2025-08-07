Her synker befolkningen rekordraskt

Antallet japanere falt med over 900.000 i 2024, viser nye offisielle tall. Dette er den største nedgangen siden målingene startet i 1968.

Publisert 7. aug. | Oppdatert 7. aug.
STØRSTE NEDGANGEN SIDEN 1968: Færre fødsler fører til færre japanere. I fjor sank fødselstallet for 16. år på rad.  Foto: Eugene Hoshiko
NTB
Ifølge innenriksdepartementet i Japan sank antallet japanere med 908.574, eller 0,75 prosent, til 120,65 millioner i fjor. Dette er 16. år på rad med befolkningsnedgang.

Antall fødsler i Japan falt under 700.000 for første gang siden registreringene begynte i 1899. I 2024 ble det født 686.061 barn, som er 41.227 færre enn året før.

Samtidig øker antallet utenlandske innbyggere. Per 1. januar 2025 var det 3,67 millioner utlendinger i Japan, noe som utgjør nesten tre prosent av den totale befolkningen på over 124,3 millioner mennesker.

Den krympende befolkningen fører også til at distriktene tømmes. Antallet forlatte boliger har økt til nesten fire millioner de siste to tiårene.

