Lerøys skatteoppgjør: – Det er jo ellevilt

–  La oss slutte med den aktive næringspolitikken. 49 milliarder i årlige subsidier til elbiler er jo ellevilt. Over 50 milliarder til tradisjonell bistand med manglende kontroll, sier Ole-Eirik Lerøy.

Category iconSamfunn
Publisert 7. aug. | Oppdatert 7. aug.
Article lead
+ mer
lead
ERNA- OG JONAS-KJEFT: – Økt skatt på sekundærboliger er et åpenbart feiltrinn, her er det bare å reversere skatteøkningene og stimulere til privat eierskap. Dette får fart igjen på markedet, sier Ole-Eirik Lerøy. Foto: Heiko Junge
ERNA- OG JONAS-KJEFT: – Økt skatt på sekundærboliger er et åpenbart feiltrinn, her er det bare å reversere skatteøkningene og stimulere til privat eierskap. Dette får fart igjen på markedet, sier Ole-Eirik Lerøy. Foto: Heiko Junge
Steinar Grini
Redaktør
Tips meg
Del
ole-eirik lerøy
breaking finansavisen
Samfunn

Informasjon om bruk av AI