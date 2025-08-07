Lerøys skatteoppgjør: – Det er jo ellevilt
– La oss slutte med den aktive næringspolitikken. 49 milliarder i årlige subsidier til elbiler er jo ellevilt. Over 50 milliarder til tradisjonell bistand med manglende kontroll, sier Ole-Eirik Lerøy.
Publisert 7. aug. | Oppdatert 7. aug.
ERNA- OG JONAS-KJEFT: – Økt skatt på sekundærboliger er et åpenbart feiltrinn, her er det bare å reversere skatteøkningene og stimulere til privat eierskap. Dette får fart igjen på markedet, sier Ole-Eirik Lerøy. Foto: Heiko Junge