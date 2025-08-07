Bildet, som viser en bil full av maskerte ICE-agenter, er linket til en rekrutteringsside og teksten «Join ICE». Dette oppdaget naturligvis South Park-skaperne, som delte innlegget på sin X-konto med tilføyelsen:

«Et øyeblikk, så vi ER relevante?»

President Trump og Det hvite hus beskyldte nemlig den langvarige animasjonsserien for «ikke å ha vært relevant på 20 år» i forkant av premieren for to uker siden, ifølge Variety.

SVARER: «Et øyeblikk, så vi ER relevante?» skriver South Park på sin X-konto som svar på at Homeland Security delte et bilde fra episode nummer to. Her skaperne Matt Stone og Trey Parker. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Premiereepisoden, som satte seerrekord med over seks millioner seere på ulike plattformer, herjet mest med Trump – som fikk mikropenis og var naken til sengs med Satan. Trump er mer påkledd i andre episode, der også visepresident J.D. Vance å se. Som en slags skjeggete, knehøy smårolling spør han «sjefen» om han skal smøre inn Satan med babyolje et visst sted før en trekant.

Også en vilt hundeskytende sikkerhetsminister Kristi Noem gjør entré. For i andre episode av den nye sesongen av «South Park» slutter nemlig den arbeidsløse South Park Elementary-læreren Mackey seg til ICE – og får opplæring av selveste sikkerhetsministeren. Som sier til de fremmøtte nye rekruttene:

– For noen år siden måtte jeg avlive valpen min ved å skyte den i ansiktet, fordi det å gjøre det som er viktig, noen ganger betyr å gjøre det som er vanskelig.

Utover i episoden, der hun rykker ut på et raid med ICE og Mackey, fortsetter Noem å skyte enhver firbeint hun ser – inkludert en servicehund, ifølge Deadline.